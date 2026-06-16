Avant Sabri Lamouchi, ces sélectionneurs licenciés en plein Mondial

Un petit tour et puis s’en va. Pour les sélectionneurs, la Coupe du monde, c’est un mois de questions, de réflexions, de choix mais surtout d’émotions, dans la victoire comme dans la défaite. Mais voilà, quatre coachs ont décidé (ou non) que partir un peu en avance était envisageable. Quatre ? Ils sont désormais cinq à avoir été licenciés de leur poste pendant un Mondial . Avant Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après le fiasco du premier match contre la Suède (5-1), un autre technicien de la Tunisie, Henryk Kasperczak, avait connu le même sort en 1998 après deux défaites face aux Anglais (0-2) puis aux Colombiens (0-1) . À noter que Sabri Lamouchi est le seul à n’avoir entraîné qu’une seule rencontre dans la compétition.

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TC pour SOFOOT.com