Avant l’entraîneur, quel genre de joueur était Bruno Genesio ?

Bruno Genesio (OL) face à Louhans-Cuiseaux.

Devenu au fil des ans un entraîneur reconnu, tant en Ligue 1 que sur la scène européenne, Bruno Genesio a mené une carrière de joueur plus discrète. Ses anciens coéquipiers se souviennent d’un milieu aussi exemplaire sur le terrain que bon vivant en dehors. Ce qui lui a peut-être porté préjudice.

Stade Hüseyin-Avni-Aker, le 6 novembre 1991. Deux semaines après s’être déjà incliné à l’aller contre Trabzonspor (3-4), l’Olympique lyonnais se noie sur les rives de la mer Noire (4-1). Pour le club rhodanien, l’aventure en Coupe de l’UEFA s’arrête donc dès le deuxième tour préliminaire. Bruno Genesio ne le sait pas encore, mais il vient de disputer, ce soir-là, son quatrième et dernier match sur la scène européenne. Le capitaine de l’OL est également à mille lieues de se douter qu’il vivra, une trentaine d’années plus tard, des campagnes continentales autrement plus exaltantes, marquées par des succès de prestige face aux techniciens les plus renommés, de Josep Guardiola à Diego Simeone, en passant par José Mourinho et Carlo Ancelotti. Ce mardi (21h), c’est en tant qu’entraîneur de Lille qu’il s’apprête à défier le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ses résultats acquis depuis le banc de touche en font désormais l’un des techniciens français les plus reconnus. Son parcours de joueur, lui, a eu moins d’éclat.

Service militaire, « Mobylette » et aversion pour les Verts

Sa carrière n’est d’ailleurs que balbutiante lorsqu’elle subit un coup d’arrêt long de neuf mois. Coupable d’avoir manqué à l’appel au début de son service militaire pour disputer les barrages d’accession à la D1, à la fin de la saison 1986-1987, le jeune Genesio se retrouve enfermé derrière les murs de la caserne de Sathonay, ne pouvant quasiment jamais s’entraîner. Heureusement, le conscrit peut compter sur José Broissart. L’emblématique responsable du centre de formation de l’OL fait le forcing auprès des dirigeants pour qu’en dépit de sa longue période d’inactivité, celui qui arrivait en fin de contrat stagiaire puisse signer un bail professionnel dès sa sortie du régiment. Avec succès. Il faut dire que le joueur couvé dans la pouponnière lyonnaise dispose de qualités évidentes.…

Tous propos recueillis par RB, sauf mention.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com