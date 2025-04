Avant Arsenal-PSG, Vitinha admet être moins en forme

Droit dans ses bottes.

À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris-SG à l’Emirates Stadium, Vitinha a avoué en conférence de presse être en moins bonne forme qu’à l’accoutumée : « Oui, c’est vrai que je suis un peu moins bien, ça arrive, c’est humain, et je fais tout pour être mieux. Je ne suis pas inquiet, a déclaré l’international portugais. Mais je ne trouve pas de raison spécifique, je ne trouve pas que ce soit physique. C’est humain, parfois on est moins bien. Je vais tout faire demain (mardi) pour être à 100 % et aider l’équipe . » …

TM pour SOFOOT.com