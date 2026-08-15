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Auxerre termine sa prépa par une victoire contre le Werder Brême
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 16:47
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Auxerre termine sa prépa par une victoire contre le Werder Brême

Auxerre termine sa prépa par une victoire contre le Werder Brême

Prêts ? Oui chef ! L’AJA est-elle prête ? Une semaine avant de se déplacer à Lens pour lancer sa saison de Ligue 1 (coup d’envoi samedi 22 août, à 17h15), l’AJ Auxerre a conclu sa préparation estivale par une jolie victoire sur le terrain du Werder Brême (1-0) . Sous le soleil allemand, l’équipe de Will Still conclut son cinquième match amical par une deuxième victoire. L’AJA s’en est remis à un sixième buteur différent, grâce à un super mouvement collectif terminé par le milieu de terrain belge Arthur Piedfort en début de seconde période (50 e ).

Piedfort, du droit

La première recrue de l’été, formidable aptonyme, débarquée de Westerloo début juillet, marque ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur l’action, Danny Namaso a été auteur d’une superbe déviation. Kévin Danois, intronisé capitaine, aurait aussi pu marquer plus tard dans une rencontre où Mamadou Diop, le nouveau gardien auxerrois, a été l’auteur de plusieurs parades satisfaisantes. Les quelques supporters auxerrois présents en Allemagne ont même entamé une ola en fin de match.…

UL pour SOFOOT.com

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