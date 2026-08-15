Auxerre termine sa prépa par une victoire contre le Werder Brême
Prêts ? Oui chef ! L’AJA est-elle prête ? Une semaine avant de se déplacer à Lens pour lancer sa saison de Ligue 1 (coup d’envoi samedi 22 août, à 17h15), l’AJ Auxerre a conclu sa préparation estivale par une jolie victoire sur le terrain du Werder Brême (1-0) . Sous le soleil allemand, l’équipe de Will Still conclut son cinquième match amical par une deuxième victoire. L’AJA s’en est remis à un sixième buteur différent, grâce à un super mouvement collectif terminé par le milieu de terrain belge Arthur Piedfort en début de seconde période (50 e ).
Piedfort, du droit
La première recrue de l’été, formidable aptonyme, débarquée de Westerloo début juillet, marque ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur l’action, Danny Namaso a été auteur d’une superbe déviation. Kévin Danois, intronisé capitaine, aurait aussi pu marquer plus tard dans une rencontre où Mamadou Diop, le nouveau gardien auxerrois, a été l’auteur de plusieurs parades satisfaisantes. Les quelques supporters auxerrois présents en Allemagne ont même entamé une ola en fin de match.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer