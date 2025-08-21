Auxerre saisit la LFP dans l’affaire Lassine Sinayoko
La vengeance est un plat qui se mange froid.
Ça chauffe entre l’AJ Auxerre et l’OGC Nice ces derniers jours autour du cas Lassine Sinayoko. Les Aiglons ont multiplié les offres pour tenter d’enrôler l’attaquant des Ajaïstes, ces derniers ont repoussé ces avances à plusieurs reprises, et le joueur de 25 ans devrait finalement être recruté par le RC Lens. Une situation à première vue complètement normale en période de mercato. Or, l’AJA reproche au Gym d’être entré en contact directement avec l’international malien , sans accord préalable.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer