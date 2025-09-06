Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
Voici venue l’heure des jokers.
Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou Mara , barré par la concurrence du côté de Strasbourg.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer