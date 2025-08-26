 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Auxerre prête un défenseur à Kaiserslautern
26/08/2025

Une joly destination.

Absent du groupe des deux premiers matchs de championnat de l’AJ Auxerre, face à Lorient et Nice, Paul Joly a trouvé une porte de sortie pour la saison 2025-2026. Le latéral droit a rejoint le club allemand du Kaiserslautern (Bundesliga 2) ce mardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat.…

MBC pour SOFOOT.com

Sport
