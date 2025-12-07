Auxerre lâche enfin la dernière place !

Un temps que les moins de deux mois ne pouvaient pas connaître.

Après neuf matchs sans victoire, Auxerre a retrouvé le sourire en battant Metz ce dimanche à l’Abbé-Deschamps (3-1). Sadibou Sané a filé un petit coup de main, et Lassine Sinayoko a exécuté la sentence sur penalty (1-0, 36 e ) . L’AJA s’est mise à l’abri dans la foulée : la talonnade de Sekou Mara a placé le ballon dans la course d’Oussama El Azzouzi, dont la frappe, déviée par Jonathan Fischer, a franchi la ligne malgré le retour en catastrophe de Fodé Ballo-Touré (2-0, 39 e ) .…

QB pour SOFOOT.com