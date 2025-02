Auxerre coule l’OM

Efficace et portée par son capitaine Jubal, auteur d'un doublé, l'AJ Auxerre signe un succès probant face à l'OM (3-0) à l'Abbé-Deschamps. Une désillusion pour l'équipe de Roberto De Zerbi, réduite à dix, qui manque l'occasion de prendre le large sur ses poursuivants.

Auxerre 3-0 Marseille

Buts: Perrin (34 e ), Jubal (sp) (77 e ) & (91 e ) pour Auxerre Exclusion : Cornelius (63 e ) côté OM

Après avoir fait tomber Nice, Brest et Rennes et avoir accroché le PSG, Lens et Lille, l’AJA de Christophe Pélissier a fait une nouvelle victime dans son antre de l’Abbé-Deschamps en s’offrant le scalp de l’OM sauce Roberto De Zerbi. Après trois victoires de rang, les Marseillais marquent le pas et manquent l’occasion de distancer l’AS Monaco. Sans oublier Paris, qui en cas de succès à Lyon ce dimanche, prendrait treize points d’avance sur son dauphin à onze journées de la fin. Un ultime coup de massue sur un championnat qui semble déjà plié à ce niveau-là.…

Par Andrea CHAZY pour SOFOOT.com