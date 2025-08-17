Auxerre annonce une recrue juste avant le coup d’envoi contre Lorient
Oh la belle surprise !
Quelques minutes avant d’accueillir Lorient pour son premier match de Ligue 1, l’AJ Auxerre a réservé une belle surprise à ses supporters présents à l’Abbé Deschamps en annonçant sa dernière recrue sur le bord du terrain . Il s’agit de l’attaquant Danny Namaso, prêté avec option d’achat par le FC Porto , où il évoluait depuis 2020 après avoir été formé à Reading, en Angleterre.…
