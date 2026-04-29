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Une grosse recrue de Chelsea suspendue... 4 ans
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 19:29

Une grosse recrue de Chelsea suspendue... 4 ans

Une grosse recrue de Chelsea suspendue... 4 ans

Le Shakhtar Donetsk pourrait l’avoir dans l’os… Englué dans une affaire de dopage qui l’empêche de jouer au football depuis fin novembre 2024, Mykhaylo Mudryk a reçu une mauvaise nouvelle : la Fédération anglaise aurait sanctionné le joueur de… 4 ans de suspension.

C’est TalkSPORT qui a vendu la mèche ce mercredi, ajoutant que l’Ukrainien de 25 balais avait fait appel devant le Tribunal arbitral du sport en février 2026 et que ce dernier n’avait pas encore rendu son verdict . Il reste encore un (tout) petit espoir, donc……

FC pour SOFOOT.com

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