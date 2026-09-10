Aux Etats-Unis, l'inflation côté producteurs réaccélère à 5,4% sur un an en août

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FINN GOMEZ )

L'indice des prix à la production (PPI) a nettement réaccéléré le mois dernier aux Etats-Unis, à +5,4% sur un an contre +4,8% en juillet, tiré par un rebond des coûts énergétiques, selon des données publiées jeudi.

Les investisseurs s'attendaient à une progression légèrement plus modeste, de 5,3%, selon le consensus publié par Trading Economics.

Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, les prix ont augmenté au même rythme - élevé - qu'en juillet, à 4,7% sur un an.

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

L'indice permet de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

La publication a fait trembler les marchés financiers qui s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) serre la vis, potentiellement dès sa réunion de la semaine prochaine.

Cela a eu pour conséquence de faire grimper les coûts d'emprunt de l'Etat fédéral, avec un rendement à 30 ans qui a touché un niveau plus vu depuis 2007, à 5,34%.