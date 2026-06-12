Auteur d’une double montée avec le Mans, Patrick Videira prolonge jusqu’en 2029

Se queda . Quelques sueurs froides ont été détectées ces derniers jours chez les supporters du Mans. Mais plus de peur que de mal, Patrick Videira a prolongé son contrat avec le club sarthois . Lié aux Sang et Or initialement jusqu’en 2027, son contrat court désormais jusqu’en 2029 . Le coach de 49 ans était cité à Lorient pour succéder à Olivier Pantaloni et à Lens pour remplacer Pierre Sage, parti vers de nouveaux horizons outre-Manche.

𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 ! LE MANS FC a le plaisir d'annoncer la prolongation de son entraîneur 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗶𝗿𝗮 👉 https://t.co/SBrR7CsHlY#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/ayjJeLnP8V…

EM pour SOFOOT.com