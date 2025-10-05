France-Retailleau critique la composition du gouvernement où il est reconduit

PHOTO DE DOSSIER : Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur et chef du parti Les Républicains (LR), marche sous la pluie à Paris

PARIS (Reuters) -Bruno Retailleau, chef de file des Républicains et reconduit comme ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, a critiqué la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce dimanche soir.

"La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise", a dit Bruno Retailleau sur X.

"Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin (lundi) le comité stratégique des Républicains", a-t-il ajouté, sans préciser si ce commentaire s'accompagnait d'une menace de quitter le nouveau gouvernement.

Une large majorité des parlementaires et ministres LR s'étaient prononcés pour une participation au gouvernement Lecornu à l'issue d'une visioconférence dimanche après-midi.

"Ce n'est pas seulement la question de la place de LR dans le gouvernement qui pose problème mais les équilibres entre les forces du socle commun. Le resserrement autour de Renaissance ne nous semble pas tout à fait correspondre à l'air du temps", a-t-on appris de source proche de Bruno Retailleau.

Le secrétaire général de l'Elysée a présenté une équipe "resserrée" de 18 membres, qui en comptera à terme 25, renouvelée à hauteur d'un tiers et déjà menacée de censure par les oppositions qui y voient la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron et non la "rupture" promise par le locataire de Matignon.

L'arrivée du député Renaissance Roland Lescure au ministère de l'Economie et de l'ancien locataire de Bercy Bruno Le Maire aux Armées constituent les principales nouveautés du gouvernement.

Le conseil des ministres aura lieu lundi à 16h00 (14h00 GMT), à la veille du discours de politique générale de Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale.

(Reportage Gilles Guillaume, Juliette Jabkhiro, Elizabeth Pineau et Michel Rose)