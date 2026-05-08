Aurélien Tchouaméni réagit à la sanction du Real Madrid
Mieux vaut tard que jamais. Au lendemain de son altercation musclée avec son coéquipier uruguayen Federico Valverde, l’international français Aurélien Tchouaméni a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux , quelques minutes après l’annonce de la sanction financière prononcée par son club. Par l’intermédiaire d’une story Instagram, le milieu de terrain de 26 ans a tenu à présenter ses excuses aux supporters madrilènes , évoquant notamment un épisode « inacceptable » .
🚨 OFFICIAL: Aurelien Tchouameni statement to apologize to all Madridistas.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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