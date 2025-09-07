 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aurélien Tchouaméni, l’autre indispensable
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 22:31

Aurélien Tchouaméni, l’autre indispensable

Aurélien Tchouaméni, l’autre indispensable

Auteur d’une prestation solide contre l’Ukraine, Aurélien Tchouaméni confirme son excellent début de saison et son rôle d’indispensable dans la rotation de Didier Deschamps.

Oui pour Kylian Mbappé, oui pour Michael Olise. Le buteur et son meneur de jeu sont clairement les hommes en forme de l’équipe de France depuis le mois de mars, enthousiasmant le jeu des Bleus par l’efficacité chez l’un, et la finesse technique chez l’autre. Mais que seraient ces prestations offensives sans fer de lance ? Pour cela, il faut demander à Aurélien Tchouaméni, chef de meute des hommes de l’ombre au milieu de terrain, dont la régularité des prestations est à souligner depuis plusieurs matchs. À l’image de la victoire face à l’Ukraine. Ou comment devenir l’autre indispensable de Didier Deschamps.

𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐚̀ 𝐥'𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 ⚡️ Parfaitement lancé par Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé n'a pas tremblé pour inscrire son 51ème but en Bleu, rejoignant ainsi Thierry Henry à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xCj6Z2nMG2…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne
    Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne
    information fournie par So Foot 08.09.2025 00:00 

    La défaite de trop. Torpillé par la Belgique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe J (6-0), le Kazakhstan n’a pas perdu que la rencontre ce dimanche soir. Ali Aliyev, le sélectionneur kazakh, a annoncé sa démission en conférence ... Lire la suite

  • Gattuso corrige ses propos concernant Israël
    Gattuso corrige ses propos concernant Israël
    information fournie par So Foot 07.09.2025 23:21 

    Rétropédalage. À la veille d’un match des qualifications pour la Coupe du monde face à Israël, Gennaro Gattuso est revenu en conférence de presse sur des propos qu’il avait tenus après le succès prometteur contre l’Estonie (5-0). L’ancien entraîneur de l’Olympique ... Lire la suite

  • Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
    Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
    information fournie par So Foot 07.09.2025 22:49 

    Spoiler : 21 buts au compteur et des sueurs froides. Conquérante, l’Espagne a fait vivre un cauchemar à la Turquie (0-6) . Sans surprise, la Roja n’a pas mis longtemps à faire la différence. C’est d’abord Pedri qui permet aux siens de prendre les commandes de la ... Lire la suite

  • Sélections et clubs : comment s’entendre sur les blessures ?
    Sélections et clubs : comment s’entendre sur les blessures ?
    information fournie par So Foot 07.09.2025 22:43 

    Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont ravivé les tensions entre le PSG et l’équipe de France. Ces couacs ne sont pas les premiers entre les clubs et les sélections, mais ils rappellent à quel point la coopération entre les différents staffs coince ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank