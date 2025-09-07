Aurélien Tchouaméni, l’autre indispensable

Auteur d’une prestation solide contre l’Ukraine, Aurélien Tchouaméni confirme son excellent début de saison et son rôle d’indispensable dans la rotation de Didier Deschamps.

Oui pour Kylian Mbappé, oui pour Michael Olise. Le buteur et son meneur de jeu sont clairement les hommes en forme de l’équipe de France depuis le mois de mars, enthousiasmant le jeu des Bleus par l’efficacité chez l’un, et la finesse technique chez l’autre. Mais que seraient ces prestations offensives sans fer de lance ? Pour cela, il faut demander à Aurélien Tchouaméni, chef de meute des hommes de l’ombre au milieu de terrain, dont la régularité des prestations est à souligner depuis plusieurs matchs. À l’image de la victoire face à l’Ukraine. Ou comment devenir l’autre indispensable de Didier Deschamps.

𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐚̀ 𝐥'𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 ⚡️ Parfaitement lancé par Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé n'a pas tremblé pour inscrire son 51ème but en Bleu, rejoignant ainsi Thierry Henry à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xCj6Z2nMG2…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com