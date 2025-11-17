Aurélien Deniel : « Je suis devenu un héros le temps d’une soirée »

Gardien de l'Avant Garde de Plouvorn (R1), Aurélien Deniel a vécu une soirée complètement folle au septième tour de Coupe de France, face à l'AS Vitré (N3). À 26 ans, le portier finistérien a inscrit le but de l'égalisation dans les derniers instants du match sur un retourné acrobatique, avant de réaliser deux arrêts dans la séance de tirs au but et de qualifier son équipe pour le tour suivant. Au lendemain de ce match, il raconte sa soirée folle, et se projette déjà sur la suite.

Raconte-nous ton but, ce qui t’es passé par la tête à ce moment du match ?

Le coach me dit de monter parce qu’il ne restait pas beaucoup de temps, c’était un des derniers coups de pieds arrêtés. Le ballon ressort, et je me replace au centre. Je vois le ballon qui arrive sur moi… Après c’est surtout beaucoup d’instinct et de réussite sur l’action. Mais c’est ouf ce qu’il s’est passé. (Rires.) …

Photo : Avant Garde Plouvorn.

Propos recueillis par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com