Aulas rend hommage à Depay après son nouveau record
Une véritable déclaration d’amour.
Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Memphis Depay, tout juste nouveau meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, avec 51 buts au compteur. À travers un post Instagram, l’ancien président de l’OL n’a pas pesé ses mots concernant son ancien joueur : « Memphis, tu rentres dans l’histoire de ton pays. Tu es une légende, un homme avec des valeurs importantes. Tu as aussi marqué le cœur des lyonnais pour toujours. » …
KM pour SOFOOT.com
