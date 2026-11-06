Aulas n'a pas compris la gestion du cas Fonseca par l'OL

Jean-Mimi n’est jamais trop loin de son club. Interrogé sur le départ de Paulo Fonseca, survenu cette semaine à la surprise générale pour le Sporting CP, l’ancienne figure de l’OL, Jean-Michel Aulas , semble perplexe et interpellé par le choix de la direction lyonnaise de laisser son entraîneur partir à ce moment de la saison pour « une poignée de figues et de cerises » , a-t-il répondu sur la chaîne L’Équipe, en se remémorant le temps d’avant, où la fermeté était de mise.

« Aujourd’hui, tout est possible dans le football »

L’ex-candidat à la mairie de Lyon semble estimer que la direction n’est pas allée au bout des choses financièrement, alors que le club lisboète a lâché 5 millions d’euros : « C’est quelque chose qui m’interpelle (…) Là, j’ai l’impression qu’on n’est même pas allé jusqu’au bout de l’intérêt de l’OL sur le plan financier. Personnellement, j’aurais d’abord pris une position intransigeante, sur le principe de ne pas accepter ce genre de choses, parce que ça fait jurisprudence. » …

LT pour SOFOOT.com