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Aucune frappe sur les infrastructures électriques de l'Iran pendant cinq jours, dit Trump
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:20

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu des échanges positifs avec l'Iran, ajoutant qu'il avait donné ordre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours.

Les déclarations du président américain ont provoqué une très forte réaction sur les marchés financiers. A Paris, le CAC 40 qui perdait plus de 2%, gagne désormais 2,6%. Sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent, qui progressait à plus de 110 dollars, chute pour revenir sous le seuil de 100 dollars.

(Susan Heavey et Doina Chiacu, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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