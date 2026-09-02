Aubameyang n'a pas digéré son traitement au Gabon et prend une grande décision

Une panthère qui grimace. Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé ce mardi dans une interview à la télévision se mettre à l’écart de l’équipe nationale du Gabon après s’être senti « humilié et sali » . Présent lors de la dernière CAN au Maroc sous les couleurs de son pays, l’actuel attaquant du Deportivo La Corogne avait été, à l’instar de ses coéquipiers, suspendu par le gouvernement gabonais. La mise à l’écart d’Aubameyang avait suscité l’indignation d’une partie des supporters des Panthères.

Une rancune tenace

L’attaquant de 37 ans semble ne pas avoir digéré le fait d’être désigné comme l’un des principaux responsables de la débâcle du Gabon lors de la CAN 2025. Présents dans la poule du Cameroun, du Mozambique et de la Côte d’Ivoire, les Gabonais n’étaient pas parvenus à décrocher le moindre point. …

MB pour SOFOOT.com