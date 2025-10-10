 Aller au contenu principal
Aubameyang maintient l’espoir pour le Gabon, le Sénégal se rapproche du Mondial
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 18:22

Un ascenseur émotionnel !

Les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se poursuivent ce jeudi, avec une première salve de matchs décisifs disputés dans l’après-midi. Et dans le groupe F, la bataille entre le Gabon et la Côte d’Ivoire continue de faire rage. Les Gabonais s’en sont ainsi remis à leur légende, Pierre-Emrerick Aubameyang, auteur d’un quadruplé (20 e , 43 e , 63 e , 79 e ) face à la Gambie, pour une victoire aux forceps (3-4) . L’attaquant de l’OM a cependant été expulsé en fin de rencontre (85 e ), à la suite d’un deuxième carton jaune, consécutif à une brouille avec Alagie Saine. Les Panthères restent à un point de la Côte d’Ivoire.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
