Aubameyang hanté par son « mauvais choix final » lors du Trophée des champions

Un crochet sur Pacho qui ne passe pas, une ultime contre-attaque adverse, l’égalisation parisienne dans les dernières secondes puis, au bout, une séance de tirs au but perdue par l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un petit cauchemar, jeudi à Ardiya (Koweït), lors de la fin de partie du Trophée des champions. Vendredi, sur Instagram, l’international gabonais s’est adressé aux supporters marseillais et a laissé parler sa « déception de la défaite, du mauvais choix final et de tout ce qui s’ensuit. »

𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! Action exceptionnelle du @PSG_inside, tant défensivement qu'offensivement, pour égaliser à quelques secondes de la fin 🤯🤯#TropheeDesChampions pic.twitter.com/SmfAyC7q3a…

JB pour SOFOOT.com