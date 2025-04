information fournie par So Foot • 17/04/2025 à 23:44

Au terme d'un match dingue, l'OL éliminé de la Ligue Europa

L'OL s'est cru éliminé, puis qualifié, puis de nouveau éliminé ce jeudi soir à Old Trafford (5-4, ap). Alors qu'ils ont été menés de deux buts, puis après avoir eu deux longueurs d'avance dans la prolongation, les Gones ont craqué trois fois en toute fin de partie et disent adieu à leur rêve de Ligue Europa.

Manchester United 5-4 (ap) OL

Buts : Ugarte (10 e ), Dalot (45 e +1), Fernandes (114 e , sp), Mainoo (120 e ) et Maguire (120 e +1) pour les Red Devils // Tolisso (71 e ) et Tagliafico (78 e ), Cherki (105 e ) et Lacazette (108 e , sp) pour les Gones.

Expulsion : Tolisso (89 e ) chez les Lyonnais. …

Par Léo Tourbe, à Old Trafford pour SOFOOT.com