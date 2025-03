Au PSG, le danger vient désormais de partout

Sept buteurs différents en Ligue des champions contre Brest, quatre encore ce samedi soir face à Lille... Oui Ousmane Dembélé marche sur l'eau en 2025, oui Bradley Barcola a passé plusieurs caps depuis l'entame de la saison, mais c'est bien tout le collectif rouge et bleu qui est de plus en plus effrayant.

« Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. » La phrase de Luis Enrique, très régulièrement reprise depuis qu’elle fut prononcée par l’entraîneur espagnol en début de saison à propos du départ de Kylian Mbappé, prend de plus en plus de sens ces dernières semaines. « C’est un défi de montrer que le football est un sport collectif. C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe. Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver », enchaînait-il. Sept mois plus tard, chaque partition rendue par ses artistes lui donne un peu plus raison, à l’image de ce premier acte de très haut vol face à des Lillois totalement asphyxiés pendant 45 minutes, avant que les joueurs de la capitale ne desserrent l’étreinte au retour des vestiaires.

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com