Au Paris FC, l’important c’est de prendre son temps
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 20:50

Au Paris FC, l’important c’est de prendre son temps

Au Paris FC, l’important c’est de prendre son temps

Au moment de recevoir Toulouse ce samedi soir, le Paris FC n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Pas de quoi faire flipper le board du deuxième club de la capitale, qui veut se laisser du temps pour construire son projet sportif en Ligue 1. Et si le temps c’est de l’argent, ça tombe bien : le PFC a les deux.

« Il y a deux mots que j’entends tout le temps, et que je prononce aussi régulièrement, c’est frustration et efficacité. Je prends ça comme des choses positives, parce que si on est frustré, ça veut dire qu’on mérite mieux. Oui, il nous manque d’être un peu plus efficace, mais si on en est là aujourd’hui au classement, c’est que c’est notre niveau à l’instant T » , philosophait Stéphane Gilli en conférence de presse ce vendredi, à la veille du dernier match de Ligue 1 du Paris FC pour l’année 2025. Au moment de recevoir Toulouse, le club de la capitale pointe au quatorzième rang du classement et n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Face aux Violets, il faudra faire sans Sofiane Alakouch, Pierre Lees-Melou et Samir Chergui. Pas simple.

Mais au moins, Gilli est sur la même longueur d’onde que l’actionnaire majoritaire de son club, Antoine Arnault. Invité sur RMC plus tôt dans la semaine, ce dernier brandissait le même mot-clé pour résumer le sentiment qui domine chez le promu : la frustration. « Évidemment, comme les joueurs et le staff, on est un tout petit peu frustrés, parce qu’on voit bien qu’on mérite quelques points de plus. Je pense que tous les dirigeants de club et même probablement tous les joueurs se disent la même chose. »

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

