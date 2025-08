Au moins, c’est clair : personne ne croit en Nice

10% des lecteurs de SoFoot.com sont donc Niçois.

Eh oui, on a connu largement plus serré comme sondage. À notre question « Peut-on faire confiance à Nice pour se qualifier pour la phase principale de C1 ? », la réponse est on ne peut plus claire : 90% d’entre vous ont répondu non . Voilà.…

TA pour SOFOOT.com