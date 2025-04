Au moins 200 millions d'euros de pertes pour DAZN

C’est exactement le montant qu’un Autrichien a gagné à l’Euromillions la semaine dernière !

DAZN a perdu entre 200 et 250 millions d’euros avec son contrat Ligue 1 selon les calculs du médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la LFP et le diffuseur. Dans son édition du jour, L’Équipe indique que cette jolie somme provient de la différence entre le coût de diffusion (325 millions versés à la Ligue, en plus de 35 millions de coûts de fonctionnement et pubs, soit 360 millions d’euros) et les recettes, estimées à 120 millions d’euros. Ce qui pousse DAZN à réclamer une baisse de son contrat, ou un écran noir à la fin de la saison.…

UL pour SOFOOT.com