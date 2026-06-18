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Au Mexique, une statuette de Jésus en maillot de foot fait polémique
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 15:05

Au Mexique, une statuette de Jésus en maillot de foot fait polémique

Au Mexique, une statuette de Jésus en maillot de foot fait polémique

La Tri est bénie. Depuis le début de la Coupe du monde, des fans du monde entier affluent à la cathédrale de Mexico. La prière est de mise, évidemment, mais c’est bien l’événement footballistique planétaire qui pousse les fidèles (et les non-croyants) à se rendre dans l’enceinte religieuse.

Depuis le début du Mondial, une petite statuette de Jésus y a été installée, portant le maillot de l’équipe mexicaine , raconte Le Parisien . Une population mexicaine qui veut croire au miracle d’un sacre international et qui compte bien s’appuyer sur les 80 % de catholiques du pays pour bénir l’équipe nationale à chacune de ses rencontres.…

TC pour SOFOOT.com

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