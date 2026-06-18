Au Mexique, une statuette de Jésus en maillot de foot fait polémique

La Tri est bénie. Depuis le début de la Coupe du monde, des fans du monde entier affluent à la cathédrale de Mexico. La prière est de mise, évidemment, mais c’est bien l’événement footballistique planétaire qui pousse les fidèles (et les non-croyants) à se rendre dans l’enceinte religieuse.

Depuis le début du Mondial, une petite statuette de Jésus y a été installée, portant le maillot de l’équipe mexicaine , raconte Le Parisien . Une population mexicaine qui veut croire au miracle d’un sacre international et qui compte bien s’appuyer sur les 80 % de catholiques du pays pour bénir l’équipe nationale à chacune de ses rencontres.…

TC pour SOFOOT.com