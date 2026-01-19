 Aller au contenu principal
Au Maroc, la presse n'est pas tendre avec la sélection et Walid Regragui
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 16:25

Un échec cuisant pour la sélection marocaine. Alors qu’il avait déclaré vouloir remporter la « CAN la plus relevée de l’histoire », Walid Regragui s’est heurté au mur sénégalais en finale (0-1) ce dimanche soir.

On pouvait s’attendre à des commentaires très salés venant de la presse marocaine, ça n’a pas manqué. Outre une certaine animosité envers les joueurs et les supporters sénégalais, on peut y lire l’amertume et la frustration entre les lignes des différents articles parus au sujet de la défaite des Lions de l’Atlas.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
