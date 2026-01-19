Au Maroc, la presse n'est pas tendre avec la sélection et Walid Regragui
Un échec cuisant pour la sélection marocaine. Alors qu’il avait déclaré vouloir remporter la « CAN la plus relevée de l’histoire », Walid Regragui s’est heurté au mur sénégalais en finale (0-1) ce dimanche soir.
On pouvait s’attendre à des commentaires très salés venant de la presse marocaine, ça n’a pas manqué. Outre une certaine animosité envers les joueurs et les supporters sénégalais, on peut y lire l’amertume et la frustration entre les lignes des différents articles parus au sujet de la défaite des Lions de l’Atlas.…
