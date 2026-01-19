 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City recrute à Crystal Palace
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 18:06

Manchester City recrute à Crystal Palace

Manchester City recrute à Crystal Palace

Palace aux SkyBlues . Marc Guéhi s’est envolé pour des cieux encore plus bleus que ceux des Eagles . Manchester City a annoncé ce lundi l’arrivée de l’international anglais pour une durée de cinq ans et demi . Un transfert pressenti depuis un petit moment, bien que cela déplaise à Oliver Gasner.

Ready for action 😤 pic.twitter.com/gQ2UiSRgB6…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti
    Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti
    information fournie par So Foot 19.01.2026 18:29 

    Une carrière aussi courte qu’un Premier minsitre en 2025. On avait cru à une arrivée en politique de Jean-Pierre Rivère, ça ne sera pas pour cette fois. Dans un communiqué de presse, le président de l’OGC Nice a finalement annoncé ce lundi se retirer de la liste ... Lire la suite

  • Le Barça peut venger le Real Madrid
    Le Barça peut venger le Real Madrid
    information fournie par So Foot 19.01.2026 18:26 

    Un exploit peut en cacher un autre. Ce lundi, les quarts de finale de la Copa del Rey ont été tirés au sort et le tombeur du Real Madrid, Albacete, sait qu’il devra se frotter à l’autre cador espagnol, le FC Barcelone . La dernière D2 en lice en Coupe du Roi Ce ... Lire la suite

  • Le footballeur sénégalais Sadio Mané porte la coupe de la CAN le 18 janvier 2026 à Rabat alors qu'il célèbre avec ses coéquipiers la victoire des Lions de la Teranga à la finale du tournoi ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    CAN-2025: les Sénégalais dans l'attente du retour de leurs champions "héroïques"
    information fournie par AFP 19.01.2026 18:26 

    Après une nuit de liesse, les Sénégalais étaient dans l'attente du retour au pays prévu lundi soir des Lions de la Teranga, sacrés champions d'Afrique des nations grâce à leur victoire sur le Maroc dimanche à Rabat, à l'issue d'une finale électrique. En fin d'après-midi, ... Lire la suite

  • Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?
    Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?
    information fournie par So Foot 19.01.2026 17:29 

    Fuite vers la Méditerranée ? Selon les informations de Fabrizio Romano, Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, serait tout proche d’un transfert vers l’Olympique de Marseille . Le milieu de terrain de 24 ans, frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank