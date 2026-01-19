Manchester City recrute à Crystal Palace
Palace aux SkyBlues . Marc Guéhi s’est envolé pour des cieux encore plus bleus que ceux des Eagles . Manchester City a annoncé ce lundi l’arrivée de l’international anglais pour une durée de cinq ans et demi . Un transfert pressenti depuis un petit moment, bien que cela déplaise à Oliver Gasner.
Ready for action 😤 pic.twitter.com/gQ2UiSRgB6…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer