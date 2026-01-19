Un milieu de terrain en renfort à l'OM ?

Fuite vers la Méditerranée ? Selon les informations de Fabrizio Romano, Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, serait tout proche d’un transfert vers l’Olympique de Marseille .

Le milieu de terrain de 24 ans, frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën Timber, se serait déjà mis d’accord avec le club marseillais sur les conditions salariales et souhaiterait rejoindre l’OM. Les deux clubs seraient également engagés dans des négociations avancées.…

JE pour SOFOOT.com