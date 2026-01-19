« Un accident qui va me suivre jusqu'à ma mort » : comment se remettre d'un penalty important raté

En ratant sa panenka dans le temps additionnel de la finale de la CAN contre le Sénégal, le Marocain Brahim Diaz est, à sa manière, entré dans l’histoire du foot. Qu’il se rassure : il n’est ni le premier, ni le dernier à passer par ce grand moment de solitude dans une grande compétition internationale… Des joueurs de tout horizon reviennent sur le moment qui a fait basculé leur vie, leur carrière. Et parfois l’histoire avec un grand H.

→ Alberto Garcia Aspe

Huitième de finale du Mondial 1994 : Mexique-Bulgarie (1-1, puis 1-3 aux TAB)

« C’est un souvenir terrible qu’on ne cesse de me rappeler, et ce sera le cas jusqu’à la fin de ma vie. Avant ce jour-là, je n’avais jamais manqué un pénalty en sélection. D’ailleurs, pendant le temps réglementaire j’avais inscrit le seul but de notre match sur penalty, avec ma technique habituelle. Je prenais seulement deux pas d’élan et j’adressais une puissante frappe croisée en hauteur. Si elle était bien exécutée, c’était imparable. Selon moi, mon raté est justement lié à cette réussite. J’avais demandé au sélectionneur d’être le cinquième tireur, pour pouvoir étudier la manière de plonger du gardien. Mais il n’a pas voulu. Il a insisté pour que je sois le premier à tirer. C’était un témoignage de confiance de sa part, mais quand j’ai mis le ballon sur le point de penalty, j’ai subitement commencé à douter. C’est un moment qui dure une fraction de seconde mais que tu ne peux pas te permettre à ce moment-là… Et le ballon s’est envolé sur la partie supérieure de la barre transversale.…

