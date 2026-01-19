 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Un accident qui va me suivre jusqu'à ma mort » : comment se remettre d'un penalty important raté
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 17:21

« Un accident qui va me suivre jusqu'à ma mort » : comment se remettre d'un penalty important raté

« Un accident qui va me suivre jusqu'à ma mort » : comment se remettre d'un penalty important raté

En ratant sa panenka dans le temps additionnel de la finale de la CAN contre le Sénégal, le Marocain Brahim Diaz est, à sa manière, entré dans l’histoire du foot. Qu’il se rassure : il n’est ni le premier, ni le dernier à passer par ce grand moment de solitude dans une grande compétition internationale… Des joueurs de tout horizon reviennent sur le moment qui a fait basculé leur vie, leur carrière. Et parfois l’histoire avec un grand H.

→ Alberto Garcia Aspe

Huitième de finale du Mondial 1994 : Mexique-Bulgarie (1-1, puis 1-3 aux TAB)

« C’est un souvenir terrible qu’on ne cesse de me rappeler, et ce sera le cas jusqu’à la fin de ma vie. Avant ce jour-là, je n’avais jamais manqué un pénalty en sélection. D’ailleurs, pendant le temps réglementaire j’avais inscrit le seul but de notre match sur penalty, avec ma technique habituelle. Je prenais seulement deux pas d’élan et j’adressais une puissante frappe croisée en hauteur. Si elle était bien exécutée, c’était imparable. Selon moi, mon raté est justement lié à cette réussite. J’avais demandé au sélectionneur d’être le cinquième tireur, pour pouvoir étudier la manière de plonger du gardien. Mais il n’a pas voulu. Il a insisté pour que je sois le premier à tirer. C’était un témoignage de confiance de sa part, mais quand j’ai mis le ballon sur le point de penalty, j’ai subitement commencé à douter. C’est un moment qui dure une fraction de seconde mais que tu ne peux pas te permettre à ce moment-là… Et le ballon s’est envolé sur la partie supérieure de la barre transversale.…

Article publié en juillet 2021 dans le 188e numéro de So Foot



Tous propos recueillis par BB, TG et RR, sauf Baggio par Stéphane Régy et Lucas Duvernet paru dans le SF108, et Trezegol par Javier Prieto Santos paru dans le SF80

Par Brice Bossavie, Thomas Goubin et Rico Rizzitelli pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti
    Jean-Pierre Rivère quitte finalement la liste d'Éric Ciotti
    information fournie par So Foot 19.01.2026 18:29 

    Une carrière aussi courte qu’un Premier minsitre en 2025. On avait cru à une arrivée en politique de Jean-Pierre Rivère, ça ne sera pas pour cette fois. Dans un communiqué de presse, le président de l’OGC Nice a finalement annoncé ce lundi se retirer de la liste ... Lire la suite

  • Le Barça peut venger le Real Madrid
    Le Barça peut venger le Real Madrid
    information fournie par So Foot 19.01.2026 18:26 

    Un exploit peut en cacher un autre. Ce lundi, les quarts de finale de la Copa del Rey ont été tirés au sort et le tombeur du Real Madrid, Albacete, sait qu’il devra se frotter à l’autre cador espagnol, le FC Barcelone . La dernière D2 en lice en Coupe du Roi Ce ... Lire la suite

  • Le footballeur sénégalais Sadio Mané porte la coupe de la CAN le 18 janvier 2026 à Rabat alors qu'il célèbre avec ses coéquipiers la victoire des Lions de la Teranga à la finale du tournoi ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    CAN-2025: les Sénégalais dans l'attente du retour de leurs champions "héroïques"
    information fournie par AFP 19.01.2026 18:26 

    Après une nuit de liesse, les Sénégalais étaient dans l'attente du retour au pays prévu lundi soir des Lions de la Teranga, sacrés champions d'Afrique des nations grâce à leur victoire sur le Maroc dimanche à Rabat, à l'issue d'une finale électrique. En fin d'après-midi, ... Lire la suite

  • Manchester City recrute à Crystal Palace
    Manchester City recrute à Crystal Palace
    information fournie par So Foot 19.01.2026 18:06 

    Palace aux SkyBlues . Marc Guéhi s’est envolé pour des cieux encore plus bleus que ceux des Eagles . Manchester City a annoncé ce lundi l’arrivée de l’international anglais pour une durée de cinq ans et demi . Un transfert pressenti depuis un petit moment, bien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank