L'apparition d'Ousmane Dembélé au concert des Enfoirés

Ce n’était pas dans notre bingo 2026, mais pourquoi pas. À trois jours du match de Ligue des champions face au Sporting, le Ballon d’or Ousmane Dembélé a trouvé mieux à faire que bosser son jeu de jambes : passer une tête au concert caritatif des Enfoirés pour les Restos du Coeur.

Un concert entre deux matchs

Pas seulement venu faire de la figuration, l’attaquant du PSG a gentiment poussé la chansonnette devant le public de l’Accor Arena en suivant Matt Pokora sur « et Ousmane Ballon d’or », chanté, on s’en rappelle, au Théâtre du Châtelet lors de la cérémonie en septembre dernier.…

CM pour SOFOOT.com