Au fait, c’est quoi cette Coupe intercontinentale ?

Disparue depuis 2004, la Coupe intercontinentale revient par la petite porte en ce mois de décembre. Quel intérêt porter à cette compétition d’ores et déjà promise au Real Madrid et bientôt éclipsée par la Coupe du monde des clubs ?

→ Ça intéresse qui ?

On serait tenté de répondre : personne. Il faut en réalité enlever nos œillères d’européocentrés et se rendre compte que cette Coupe intercontinentale est prisée par la majorité des confédérations. Sans pour autant faire rêver, elle séduit cinq des six participants. Pour cette première édition, la compétition qui remplace la version annuelle de la Coupe du monde des clubs voit s’affronter les vainqueurs des Ligues des champions de l’UEFA, de la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), de la CAF (Afrique), de l’AFC (Asie), de l’OFC (Océanie), et de la Copa Libertadores. Évidemment moins bien loties au niveau international, ces confédérations profitent de ce bref instant de gloire pour prendre un peu de lumière. La théorie du ruissellement inversée permet à Gianni Infantino de remplir son rôle de Père des peuples pour bénéficier du soutien de chacun à chaque (ré)élection ou lorsqu’il s’agit de faire valider par applaudissements l’organisation du Mondial 2030 par l’Espagne, le Portugal et le Maroc et le suivant, en 2034, par l’Arabie saoudite. Comme d’habitude, celui qui en tire le plus d’intérêt reste le président de la FIFA.

…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com