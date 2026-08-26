Au Brésil, le Clássico Mineiro tout proche de virer au drame

Ça reste pas, ça glisse. À la première minute de jeu du quart de finale de la Coupe du Brésil opposant Cruzeiro à l’Atlético Mineiro, Kaio Jorge, buteur de la première équipe, n’a pas hésité à déséquilibrer le défenseur g alo, Ruan, alors qu’il se trouvait dans les airs . Résultat : un regard vers le corps en l’air, un coup de coude fourbe, et un Ruan qui retombe en se tordant les cervicales.

Un classique habituellement violent

Si l’homme s’en est visiblement bien remis et n’est pas sorti du terrain, on peut légitimement questionner la non sanction de Kaio Jorge, qui a continué pépouze son match. Finalement, sa testostérone débordante n’aura pas permis à son équipe de se démarquer de l’Atlético, au terme d’un match fini sur le score de un partout. Les deux rivaux auront tout à refaire mardi prochain pour le match retour.…

ABS pour SOFOOT.com