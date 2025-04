Au bord de la descente en N1 avec Caen, Alexandre Mendy pousse une belle gueulante

Une saison cauchemar.

Rien ne va plus pour Caen, dont la descente en National 1 ne fait presque plus de doute après leur 19 e défaite de la saison ce lundi soir au Paris FC (4-2). Un ras-le-bol exprimé après le match en zone mixte par le capitaine et meilleur buteur de l’histoire du Stade Malherbe, Alexandre Mendy. « C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part, mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie, tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, voilà ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout mais on récolte que ce que l’on sème. » …

TJ pour SOFOOT.com