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Au Bhoutan, royaume de l'hydroélectricité, le solaire gagne du terrain
information fournie par AFP 16/09/2026 à 07:25
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Des panneaux solaires dans la centrale solaire de Dechencholing, dans la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

Des panneaux solaires dans la centrale solaire de Dechencholing, dans la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

Le Bhoutan a longtemps couvert ses besoins en électricité grâce à aux barrages sur ses rivières descendant de l'Himalaya, mais la hausse de la demande et le changement climatique ont contraint le royaume à se diversifier.

"Les projets solaires sont en plein essor", confirme Rinzin Galley, ingénieur chez Norion Renewable Energy, depuis une plateforme surplombant un ancien terrain militaire, près de la capitale Thimphou, où s'étend désormais la centrale solaire de Dechencholing.

Le site est à ce jour le plus important projet de cette entreprise publique de production d'énergies renouvelables, avec une capacité installée de 4,45 mégawatts (MW), modeste cependant comparée aux gigantesques installations solaires de la Chine voisine.

Elle témoigne néanmoins de l'évolution de la stratégie énergétique du Bhoutan, l'un des rares pays au monde à afficher un bilan carbone négatif.

La hausse de la demande d'électricité et la diminution du débit des rivières durant l'hiver obligent déjà le royaume de moins de 800.000 habitants à importer de l'électricité depuis l'Inde voisine.

Le changement climatique menace aussi les glaciers qui alimentent les cours d'eau du Bhoutan, dont les exportations d'hydroélectricité représentent jusqu'à 15% du PIB selon la Banque mondiale.

Les projets de centrales photovoltaïques se multiplient, le plus gran

L'ingénieur principal Rinzin Galley contrôlant des onduleurs solaires dans une salle de contrôle du site de l’entreprise Norion Renewable Energy, dans la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

L'ingénieur principal Rinzin Galley contrôlant des onduleurs solaires dans une salle de contrôle du site de l’entreprise Norion Renewable Energy, dans la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

d projet du pays, Sephu, devant avoir une capacité de plus de 22 MW.

"Notre objectif est de porter les capacités de production à environ 5.000 mégawatts", affirme Chhewang Rinzin, directeur général de Druk Green Power Corporation, la compagnie nationale de production d'électricité.

Le Bhoutan peut actuellement produire environ 3.700 MW d'électricité hydraulique. Mais cette capacité chute d'environ 80% durant l'hiver, explique-t-il, une période où la demande, qui ne dépassait pas 400 MW il y a quelques années, atteint désormais 1.500 MW.

Pour dynamiser et diversifier son économie, le royaume a notamment misé sur le minage des cryptomonnaies, une activité très énergivore.

Relief compliqué

Des panneaux solaires installés sur les toits de bâtiments de la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

Des panneaux solaires installés sur les toits de bâtiments de la capitale bhoutanaise, Thimphou, le 30 août 2026 ( AFP / Niharika KULKARNI )

Le pays veut aussi développer à Gelephu (sud) une zone économique spéciale, la "ville de la pleine conscience", devant accueillir des centres de données très gourmands en électricité.

Conscient de cet enjeu depuis plusieurs années, le Bhoutan se heurte à de nombreuses contraintes, à commencer par le coût élevé des infrastructures nécessaires pour produire de l'hydroélectricité.

Entre autres pistes, les autorités envisagent d'assouplir les règles relatives aux investissements étrangers et le développement de l'énergie solaire. Leur objectif est de porter la capacité de production électrique du pays à 25.000 MW d'ici 2040, dont 20% d'origine solaire.

Mais dans ce pays himalayen, trouver des terrains adaptés et suffisamment étendus pour y déployer des panneaux est un défi, reconnaît Rinzin Galley.

A la liste des contraintes s'ajoutent les longues distances, le relief des montagnes et un réseau routier régulièrement victime des glissements de terrain.

Pour y pallier, des ingénieurs solaires ont été formés à l'installation des panneaux photovoltaïques dans le cadre d'un programme national lancé en 2021.

Des dizaines d'entre eux travaillent désormais chez Norion, qui s'est fixé pour objectif d'installer 30 MW de capacité d'énergie solaire d'ici 2027, en grande partie sur les toits des immeubles.

A Thimphou, nombre de bâtiments publics et d' entreprises sont déjà équipés de panneaux.

Mais ceux-ci restent encore rares chez les particuliers, l'électricité étant relativement bon marché au Bhoutan et le coût d'installation encore élevé.

Om Pradhan, un ancien ministre qui promeut de longue date l'énergie solaire, en a fait installer chez lui en espérant "réduire ses factures d'électricité". Mais les 6.300 dollars (5.400 euros) qu'il a déboursés restent hors de portée de la plupart des Bhoutanais.

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