Au Bayern, des monstres et Kompany
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 01:19

Avant de se recroqueviller en deuxième période et de se refermer sur lui-même, le Bayern Munich a éteint un PSG si souverain en 2025 grâce à un plan tactique parfait. La machine de Vincent Kompany est parfaitement huilée et semble promise à un avenir radieux.

Le Bayern et le Paris Saint-Germain, forts de leurs différences, n’ont jamais compté parmi les meilleurs amis du monde. À vrai dire, on pourrait même parler d’une certaine inimitié. Depuis l’arrivée de QSI à Paris, tout du moins. À l’origine, des différends idéologiques forts, qui ont aussi laissé place à de nombreuses confrontations en Ligue des champions ces dernières années, dont une finale, en 2020, que le Bayern avait pris un malin plaisir à emporter.

Ce mardi soir, il y a aussi fort à parier que les Bavarois débarquaient dans la capitale avec la franche envie d’en découdre et de faire revenir sur terre une équipe qui marchait sur l’eau en 2025. Battus par ces mêmes Parisiens aux États-Unis en juillet dans un match qui sentait la poudre, révélateur pour une compétition sans âme, les Allemands y avaient déjà montré les prémices d’un potentiel bousculement de la hiérarchie. Porte d’Auteuil, lors d’une soirée de début novembre, ils ont clairement renversé la table et mis un point final aux bruits qui montaient, selon lesquels Paris avait un chemin tout tracé jusqu’au doublé.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

