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Atteint d’un cancer, il marque lors de son dernier match avant traitement
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 18:08

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Atteint d’un cancer, il marque lors de son dernier match avant traitement

Atteint d’un cancer, il marque lors de son dernier match avant traitement

La belle image du week-end. Lui qui a annoncé cette semaine être atteint d’un cancer des testicules, Romain Toanen, attaquant de Saint-Pierre de Milizac (National 2), a marqué et vu son équipe s’imposer lors de son dernier match avant le début de son traitement.

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