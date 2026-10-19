Atteint d’un cancer, il marque lors de son dernier match avant traitement
La belle image du week-end. Lui qui a annoncé cette semaine être atteint d’un cancer des testicules, Romain Toanen, attaquant de Saint-Pierre de Milizac (National 2), a marqué et vu son équipe s’imposer lors de son dernier match avant le début de son traitement.
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