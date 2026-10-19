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Marc Guéhi dédramatise la situation de Manchester City
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 18:38

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Marc Guéhi dédramatise la situation de Manchester City

Marc Guéhi dédramatise la situation de Manchester City

Manchester City vit une saison paradoxale. Leader de Premier League après avoir remporté ses sept rencontres de championnat cette saison , les Skyblues font face à un torrent de critiques depuis les révélations liées aux 114 infractions au règlement de la Premier League reprochées au club. Cette situation touche directement l’effectif actuel puisque de nombreux stades ont entrepris de siffler les joueurs de City lors de leurs déplacements.

Une situation que l’international anglais Marc Guéhi a tenu à dédramatiser en conférence de presse à la veille de la réception de l’AEK Athènes. « Tout va bien. On constate une grande solidarité, l’état d’esprit est vraiment fantastique de la part de chaque joueur. Le club avait tout de suite prévenu tout le monde donc on était plutôt sereins» , a rassuré l’ancien défenseur de Crystal Palace.…

MB pour SOFOOT.com

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