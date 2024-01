Attaques des Houthis en mer Rouge : le transport maritime de conteneurs a chuté de 30% sur un an, selon le FMI

Le canal de Suez, le 28 mars 2021. ( AFP / AHMED HASAN )

Des chiffres en forte baisse dans un contexte de multiplication d'attaques des rebelles Houthis contre des navires marchands au large du Yémen. Le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a chuté de près de 30% sur un an, selon le Fonds monétaire international (FMI) ce mercredi 31 janvier. "L'essentiel du trafic en mer Rouge concerne le transport maritime par conteneurs, qui a diminué de près de 30%", a déclaré Jihad Azour, directeur régional du Moyen-Orient et d'Asie centrale du FMI, ajoutant que "la baisse du commerce s'est accélérée au début de l'année" 2024.

La plateforme PortWatch du FMI précise que le volume de transit par le canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée, a baissé de 37% du 1er au 16 janvier 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Depuis le 19 novembre, les rebelles Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont mené plus de 35 attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, selon le Pentagone, perturbant le trafic maritime dans cette zone cruciale, par où transite jusqu'à 12% du commerce mondial. Ces insurgés proches de l'Iran disent vouloir empêcher les navires liés à Israël de naviguer au large du Yémen, "en solidarité" avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à la guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre.

Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à éviter le secteur en contournant l'Afrique pour rallier l'Asie à l'Europe, au prix d'un surcoût du transport et de délais plus longs d'acheminement. "Le niveau d'incertitude est extrêmement élevé et l'évolution de la situation déterminera l'ampleur du changement et de la modification des schémas commerciaux en termes de volume, mais aussi en termes de durabilité", a déclaré Jihad Azour. "Sommes-nous à la veille d'un changement majeur dans les routes commerciales ou est-ce temporaire en raison de l'augmentation des coûts et de la détérioration des coûts de sécurité"?, s'est-il interrogé devant des journalistes.

Les Etats-Unis, un allié clé d'Israël, ont créé une coalition pour patrouiller en mer Rouge et "protéger" le trafic maritime des Houthis, entité qu'ils ont à qualifiée de "terroriste", sans obtenir jusque là un arrêt des attaques. Sur l'impact plus général de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien, le ralentissement économique à Gaza et en Cisjordanie occupée est "immense", a par ailleurs relevé Jihad Azour. En 2023, le PIB dans ces territoires palestiniens devrait se contracter d'environ 6%, selon des prévisions révisées publiées ce mercredi par le FMI. "Nous prévoyons que l'économie continuera à se contracter en 2024 s'il n'y a pas de cessation rapide des hostilités et de reconstruction", a déclaré Jihad Azour.