Attaque russe près de la Moldavie, l'Ukraine vise Novorossiisk

Deux civils ont été tués mercredi dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, lors de l'attaque d'un poste-frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, rapportent les autorités ukrainiennes.

Les autorités russes ont annoncé de leur côté la mort de quatre personnes, dont un enfant, lors d'un raid de drone ukrainien à Novorossiisk, sur la mer Noire. L'attaque a également fait 29 blessés, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur l'application de messagerie Telegram.

L'attaque visait des navires de guerre dans la base militaire de Novorossiisk, selon le commandant des forces de drones ukrainiennes.

En Ukraine, l'attaque au poste-frontière de Starokozatche a déclenché un incendie et fait trois blessés, a déclaré le gouverneur régional Oleh Kiper sur Telegram. Le franchissement de la frontière a été temporairement interrompu.

Les forces russes ont également mené de nouvelles attaques nocturnes contre Kyiv, causant des incendies sans faire de victimes, ont rapporté les services de secours dans un message sur Telegram.

Un immeuble de 16 étages a notamment été touché par un drone, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Moscou a repris ses attaques contre la capitale ukrainienne mardi après une courte trêve lors de la visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

(Bureaux de Reuters; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)