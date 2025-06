Atlético : à quand la victoire ?

Privé de trophée depuis bientôt cinq ans, l’Atlético a l’occasion de goûter à un sacre avec la Coupe du monde des clubs. Un opportunité de rachat, aussi, pour Diego Simeone. Premier élèment de réponse ce dimanche (21 heures) contre le PSG.

Cette saison 2024-2025 de l’Atlético de Madrid aura eu la saveur d’un pauvre tofu. Débutée avec quelques certitudes – leader de la Liga à la trêve – la campagne colchonera s’est en effet achevée sans la moindre épice, avec une anonyme troisième place en championnat et une élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions. De quoi faire retomber le soufflé concocté par Diego Simeone l’été dernier, et ramener à la réalité les ambitions initialement affichées par le club. En ce mois de juin, la Coupe du monde des clubs prévue aux États-Unis peut donc faire office de session de rattrapage, avec un trophée à la clé.

Il faut dire qu’un an auparavant, l’Atlético frappait plutôt fort. Dans l’optique de concurrencer l’ogre Real Madrid et de barrer la route à un FC Barcelone revenu avec force et jeunesse, les Rojiblancos ont vu plutôt grand. 188 millions d’euros dépensés durant le mercato, afin de s’attacher les services de quelques gros poissons : Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez, Conor Gallagher, Clément Lenglet, Juan Musso (les deux derniers étant des prêts payants, transférés définitivement ces derniers jours), soit un tiers de la somme totale dépensée en Espagne durant ce mercato estival. Une tête d’affiche par ligne au casting donc, pour le plus grand plaisir de Simeone, enfin susceptible de titiller les cadors. Malheureusement, l’effort n’a pas tenu sur la longueur. Malgré la première place occupée en Liga au mois de décembre, l’Atlético a craqué en deuxième partie de saison, laissant le Barça filer vers le titre, et le Real Madrid jouer les dauphins. En C1, même scénario, avec une belle cinquième place décrochée au terme de la phase régulière – dont un succès contre Paris au Parc des Princes (1-2). Mais là encore, les Merengues ont joué au trouble-fête en sortant leur rival dès les huitièmes, au terme d’une séance de tirs au but controversée.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com