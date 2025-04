Aston Villa - PSG : prends ton ticket boisson pour la soirée So Foot !

6 jours seulement. C’est le temps qui sépare le match aller du quart de finale retour entre le Paris SG et Aston Villa pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et après la très maîtrisée et aboutie première manche (3-1à, peu dire que les Parisiens seront attendus à Villa Park par les ouailles d’Unai Emery et leurs supporters .

Mais si tout le monde s’accorde pour dire que ce PSG a changé, et que très faibles sont les probabilités de ne pas les voir passer, une question demeurera toujours : le fantôme de la remontada peut-il ressurgir ? …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com