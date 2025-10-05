 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 17:09

Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête

Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête

Les gros se gavent.

La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépense de Burnley (2-1) . Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais auront suffi, malgré la réduction du score sur corner de Lesley Ugochukwu. Belle relance également pour Newcastle, victorieux de Nottingham Forest (2-0) . La différence a cette fois attendu la deuxième période pour venir du pied de Bruno Guimarães, à la récupération haute puis à la finition d’une frappe lointaine.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank