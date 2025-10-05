Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête
Les gros se gavent.
La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépense de Burnley (2-1) . Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais auront suffi, malgré la réduction du score sur corner de Lesley Ugochukwu. Belle relance également pour Newcastle, victorieux de Nottingham Forest (2-0) . La différence a cette fois attendu la deuxième période pour venir du pied de Bruno Guimarães, à la récupération haute puis à la finition d’une frappe lointaine.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
