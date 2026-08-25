Aston Villa fait une offre à Crystal Palace pour Mateta, en conflit avec son club

Va-t-il (Jean-)filer à l’anglaise ? Après sa visite médicale ratée à l’AC Milan l’hiver dernier, les envies d’ailleurs de Jean-Philippe Mateta n’ont pas changé. Les velléités de vente de Crystal Palace non plus. Le club londonien a reçu une offre d’Aston Villa pour son avant-centre français, bien en-deçà du montant auquel le club valorisait celui qui a disputé trois matchs au Mondial, nous apprend The Athletic .

Un dossier lié à la situation de Watkins, Leão et Jackson, également pistés par Villa

La situation du Frenchy , à Palace depuis janvier 2021 (203 matchs), pourrait se débloquer en fonction du transfert de l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins, convoité par Al-Hilal, qui a dégainé quatre offres. Les Villans , qui avaient déjà réfléchi à faire venir en janvier celui à qui il reste aujourd’hui un an de contrat avec les Eagles , ont aussi fait une offre pour le Milanais Rafael Leão. Ils pensent également au joueur de Chelsea Nicolas Jackson pour remplacer l’Anglais .…

NB pour SOFOOT.com