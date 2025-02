Assurances : les tarifs vont continuer d'augmenter régulièrement dans les années à venir en France, selon le Crédit Agricole

Le prix de l'assurance multirisques habitation (MRH) n'a fait qu'augmenter ces dernières années et a franchi un nouveau saut en 2025, avec des moyennes de hausse à deux chiffres, selon plusieurs cabinets spécialisés.

Une maison inondée à Gisors, le 31 janvier 2025. (illustration) ( AFP / LOU BENOIST )

Les prix des assurances en France vont continuer de progresser "année après année" en France, portés notamment par les coûts liés aux catastrophes naturelles, a affirmé mardi 25 février le directeur général de Crédit Agricole assurances Nicolas Denis lors d'une rencontre avec la presse. Le marché français reste l'un des marchés les plus compétitifs d'Europe, a-t-il toutefois souligné.

"Bien sûr on va vers une augmentation régulière du prix de l'assurance" , a répondu Nicolas Denis, interrogé sur le régime des catastrophes naturelles. "Il y a encore une capacité à faire progresser les prix année après année", a-t-il continué, précisant que la France était "un des marchés les plus compétitifs" en Europe avec "1 euro d'assurance pour 800 euros de valeur de bien" assuré, un "rapport (...) très favorable au client".

Le prix de l'assurance multirisques habitation (MRH) n'a fait qu'augmenter ces dernières années et a franchi un nouveau saut en 2025, avec des moyennes de hausse à deux chiffres, selon plusieurs cabinets spécialisés.

Dépense contrainte puisque obligatoire pour les locataires, sa hausse est portée par l'augmentation de la surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles et le coût toujours élevé des matériaux de construction nécessaire aux réparations en cas de sinistre.

Inflation, catastrophes naturelles...

Crédit Agricole assurances n'a pas souhaité communiquer le pourcentage moyen d'augmentation de ses tarifs.

La politique tarifaire du groupe "est aujourd'hui alignée sur les tendances du marché", a précisé un porte-parole, "prenant en compte plusieurs facteurs : la hausse de la surprime catastrophes naturelles, l'inflation des coûts des matériaux de construction et la multiplication des sinistres climatiques en France".

Nicolas Denis est également revenu lors de la conférence sur les doutes autour de l'équilibre du système de retraite par répartition en France, qui nourrit l'essor de la retraite par capitalisation. "Quand on parle retraite en France, le client s'inquiète et il épargne", a expliqué le dirigeant, principalement en assurance vie et dans les différents plans d'épargne retraite (PER).

Plus de 11 millions de personnes ont souscrit un plan d'épargne retraite (PER), dont les encours atteignent désormais 119 milliards d'euros, selon des chiffres publiés la semaine dernière par le ministère de l'Économie.