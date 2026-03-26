Deux Françaises retrouvées mortes au Portugal: des gendarmes dépêchés sur place

Des gendarmes français sont partis au Portugal pour l'affaire des deux femmes disparues en Aveyron ( AFP / DENIS CHARLET )

Des gendarmes français ont été dépêchés au Portugal après la découverte mercredi des corps de deux femmes disparues en Aveyron, alors que l'enquête s'oriente vers Cédric Prizzon, ex-conjoint de l'une et compagnon de l'autre.

Ce Français de 42 ans, résidant à Savignac, petit village de l'Aveyron, ancien policier aujourd'hui sans emploi, est soupçonné d'avoir séquestré les deux femmes, ainsi que leurs deux enfants, dont il est le père, et d'avoir pris la fuite vers le Portugal en fin de semaine dernière.

Sa cavale a pris fin mardi. Lors d'un contrôle routier, il a été interpellé par la police portugaise en compagnie de ses enfants, âgés de 12 ans et d'un an et demi, retrouvés sains et saufs.

Les deux enfants devaient rapidement être rapatriés vers la France, selon une source proche de l'enquête.

- Cadavres enterrés -

Mercredi soir, les autorités portugaises ont annoncé avoir retrouvé "deux corps (...) enterrés dans un lieu isolé", sans donner plus de précisions.

Il s'agirait de "ceux de la compagne et de l'ex-compagne" du suspect, mais "les démarches nécessaires à l'identification des victimes et à la consolidation des preuves se poursuivent", a précisé la police judiciaire portugaise dans un communiqué.

Dans son véhicule, les policiers ont retrouvé un fusil à pompe, plusieurs fausses plaques d'immatriculation, 17.000 euros en liquide et des faux documents.

La thèse d'un "départ préparé" vers l'étranger a rapidement été privilégiée par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, en charge des investigations, a précisé le parquet de Montpellier dans un communiqué mercredi soir.

Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes" avait été ouverte lundi par ce parquet à la suite de la disparition du garçon de 12 ans et de sa mère, 40 ans, de leur maison de Vailhourles, un village aveyronnais de 650 habitants, immédiatement jugée inquiétante par les enquêteurs.

Un avis de recherche avait aussitôt été lancé.

L'actuelle compagne de l'ancien policier, âgée de 26 ans, et leur fille d'un an et demi, résidant avec le suspect dans la commune aveyronnaise de Savignac, étaient également introuvables, comme Cédric Prizzon lui-même.

- "détraqué" -

Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )

L'interpellation de cet homme a eu lieu à Mêda, petite ville d'environ 7.000 habitants à près de 200 km à l'est de Porto, non loin de la frontière espagnole. Il a été placé en garde à vue.

Déchu de son droit de garde, ce joueur de rugby à XIII de bon niveau entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu'il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils "en danger". Il avait notamment dénoncé en 2023, auprès du quotidien aveyronnais Centre Presse, de supposées "pressions" que la victime aurait exercées sur leur enfant.

En 2021, il s'était déjà rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines, alors qu'il avait été déchu de son droit de garde, ce qui lui a valu une condamnation pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur son ex-compagne.

Les investigations avaient débuté vendredi après un signalement effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent. Celle-ci, qui travaillait pour une compagnie d'assurances, ne s'était pas présentée à son travail, ni son fils au collège.

Selon une source proche du dossier, il avait participé en 2023, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à des manifestations devant le tribunal de Rodez et la mairie de Villefranche-de-Rouergue, ville proche de Vailhourles et Savignac.

A Vailhourles et Savignac, les habitants sont consternés. Une dame d'une soixantaine d'années, tout en trouvant Cédric Prizzon "détraqué", "ne pensait pas qu’il irait jusque-là".