 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Assumez votre acte", lance Gisèle Pelicot à l'accusé dans le déni
information fournie par AFP 08/10/2025 à 17:46

L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nîmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nîmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

"A quel moment je vous ai donné le consentement ? Jamais !", a lancé Gisèle Pelicot à Husamettin Dogan. Avant d'ajouter, face à un accusé qui s'enfonce dans le déni malgré des preuves vidéos accablantes: "Assumez votre acte, j’ai honte pour vous !".

Depuis un an et le verdict d'Avignon où 51 hommes dont son ex-mari avaient été condamnés, celle qui est devenue un symbole des violences sexuelles faites aux femmes n'avait plus pris la parole.

Depuis lundi, ses entrées et sorties de la cour d'assises d'appel du Gard sont couvertes d'applaudissements, hommage populaire à une femme qui a redit mercredi: "Que les victimes n'aient jamais honte de ce qu'on leur a imposé par la force".

Chemisier blanc, gilet noir et blanc, Gisèle Pelicot, bien droite, la parole posée et affirmée, commence: "J'ai le sentiment d'être allée au bout de cette épreuve qui a duré cinq ans, je souhaite ne jamais retourner dans un tribunal de ma vie. Moi, le mal est fait, il va falloir que je me reconstruise sur cette ruine. Je suis en bonne voie".

"Bien évidemment, Monsieur Pelicot est responsable de ma souffrance, mais Monsieur Dogan et les 50 autres aussi", a ajouté cette femme de 72 ans aujourd'hui. "La seule victime, c'est moi ! En aucun cas vous n'êtes victime de monsieur Pelicot, assumez votre acte, j'ai honte pour vous !"

- Icône "malgré" elle -

Gisèle Pelicot assiste au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Gisèle Pelicot assiste au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Elle a aussi évoqué le "tsunami" familial qu'a déclenché l'affaire et dit "comprendre la souffrance" de sa fille Caroline Darian. Cette dernière a porté plainte contre son père qu'elle accuse de l'avoir agressée sexuellement et a publiquement reproché à sa mère de ne pas la soutenir, remettant en cause son statut "d'icône" des luttes féministes.

A ce sujet, "arrêtez de dire que je suis une icône. C'est malgré moi. Je suis une femme ordinaire qui a levé le huis clos", a lancé Gisèle Pelicot.

Depuis lundi Husamettin Dogan, le seul à avoir fait appel de sa condamnation en première instance à neuf ans de prison, continue de nier toute intention de la violer.

Même après la diffusion mercredi matin d'une douzaine de courtes vidéos tournées par Dominique Pelicot ce fameux 28 juin 2019 où l'accusé s'est rendu à leur domicile de Mazan.

On y voit l'accusé réaliser plusieurs actes sexuels sur une Gisèle Pelicot en sous-vêtements, portant des sandales et parfois un bandeau sur les yeux, totalement inerte et ronflant parfois fortement. Husamettin Dogan et Dominique Pelicot chuchotent pour éviter de la réveiller. A aucun moment, la victime ne manifeste la moindre activité.

L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nîmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nîmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

Interrogé par la cour, l'accusé, un ex-ouvrier de 44 ans, a fermement maintenu: "J'ai fait un acte sexuel, j'ai jamais violé personne", "c'est lui le manipulateur, c'est pas moi. C'est lui qui m'a attiré là-bas". Disant avoir été "sous l'emprise" de Dominique Pelicot, il explique être resté car il se sentait menacé.

Ses avocats ont ensuite tenté d'appuyer sur le point central de leur défense, l'intentionnalité: "Vous aviez conscience de commettre un viol ?". "S'il avait dit: +Viens, je vais te filmer, on va la violer+, je serais jamais allé là-bas."

- Peine alourdie ? -

Gisèle Pelicot et son fils Florian Pelicot assistent au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Gisèle Pelicot et son fils Florian Pelicot assistent au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Mais pour Gisèle Pelicot: "Toute sa vie, il sera violeur" et il n'a ni fait demi-tour ni dénoncé la situation.

"Ce procès doit être un procès ordinaire. C'est celui d'Husamettin Dogan", a ensuite plaidé Stéphane Babonneau, l'un de ses avocats, assurant qu'il "n’a jamais été question pour Gisèle Pelicot de réclamer vengeance, la tête d’un homme". Mais "juste qu'on reconnaisse ce dont elle a été victime. Qu'on ne remette plus en cause son vécu" comme cela est trop souvent le cas pour les victimes de viol.

Puis son autre avocat, Antoine Camus, s'est adressé aux neuf jurés populaires et aux trois magistrats: "La peine est à revoir", sous-entendant qu'il fallait, selon lui, alourdir celle prononcée à Avignon. Car, "une victime endormie, on n'y touche pas".

Jeudi matin, le procès se terminera avec le réquisitoire puis les plaidoiries de la défense et enfin le verdict. En première instance, 12 ans de prison avaient été requis contre l'accusé qui, poursuivi pour "viols aggravés", risque un maximum de 20 ans de réclusion.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 18:09

    en attendant ... 94 % des plaintes pour viol sont classés sans suite dans notre beau pays ... pendant que l on met qq affaires en avant ... société spectacle ... la justice est de moins en moins rendue en France ... on devient de plus en plus une zone de non droit ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Covid: pas d'impact sur le système de soins, selon Santé publique France
    information fournie par AFP 08.10.2025 18:09 

    Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique, qui note que les indicateurs restent "stables" mais appelle à la "vigilance". Ce début ... Lire la suite

  • Les falaises de Douvres. (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )
    Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni : l'État bloque le projet contesté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.10.2025 18:06 

    Le projet, estimé à 1,4 milliard d'euros, consiste en la création d'une interconnexion sous-marine d'une capacité de 2.000 mégawatts (MW) reliant les réseaux électriques de la France et de l'Angleterre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 8 octobre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank